رازع بالوظة .. إبراهيم فايق يهاجم حكم مباراة الأهلي وصن داونز

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن داونز في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: الآن مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي.. يلا شوتلقاء العودة بين Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns اليوم, بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في إياب الدوري الأفريقي, مباراة الأهلي وصن داونز أصبحت واحدة من أبرز المواجهات في قارة إفريقيا.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: جماهير الأهلي تحتشد في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونزاحتشدت جماهير الأهلي في استاد القاهرة منذ ساعات لحضور مباراة الأهلي وصن داونز

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وصول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز إلى استاد القاهرةوصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: مفاجأة في مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي.. خبير أبراج يتوقع النتيجةمفاجأة في مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي خبير أبراج يتوقع النتيجة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مشادة بين بدلاء الأهلي وصن داونز - بوابة الشروقشهدت مباراة الأهلي وصن داونز، التي تقام على استاد القاهرة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: طرد لاعب صن داونز عقب التدخل مع أكرم توفيق بشكل قوىقام السنغالى عيسى سى حكم مباراة الأهلى وصن داونز بطرد مانديتا لاعب الفريق الجنوب أفريقى عقب التدخل على أكرم توفيق بشكل قوى فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة الدولى..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕