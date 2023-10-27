راحة 24 ساعة للاعبى بيراميدز بعد الفوز على المصرى البورسعيدى

وحقق بيراميدز الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد برج العرب في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ليستمر الفريق في صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، تحضيرا لمباراة سيراميكا في الجولة السادسة من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد المقاولون العرب.

وأوضح فتح الله أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين على ضرورة عدم تكرار سيناريو المواسم السابقة وخسارة نقاط في مباريات في المتناول وبالتالي الفريق يلعب كل اللقاءات بهدف واحد وهو الفوز سواء محليا أو قاريا، ولا بد من التطور من مباراة لأخرى رغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات مؤخرا.

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