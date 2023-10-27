رائعة رضا سليم ضمن أفضل 5 أهداف في الدوري الأفريقي (فيديو)

وحسمت نتيجة التعادل بهدف لمثله مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بهدف لمثله، في لقاء سجل فيه محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأحمر الهدف.

واستفاد الأهلي من نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليصعد الفريق الأحمر للدور نصف النهائي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي. في حين، نشر الحساب الرسمي لبطولة الدوري الأفريقي، عبر موقع التواصل الاجتماعي"إكس"، مقطع فيديو لأفضل 5 أهداف في دور الربع، ومن بينها هدف رضا سليم في شباك سيمبا خلال مباراة الذهاب.

بالإضافة إلى هدف يحيى عطية الله في مرمى إنييمبا النيجيري، خلال لقاء الإياب، بعد تمريرة من هشام بوسفيان في دود الدقيقة الـ43. ويتواجد رفقة عطية الله، كل من المحترف المغربي في صفوف الأهلي، رضا سليم، والشيخ فوفانا لاعب تي بي مازيمبي الكونغولي، وأسامة بوقرة، لاعب الترجي التونسي، ومارسيلو أليندي، لاعب ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي. headtopics.com

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