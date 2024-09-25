رائد فضاء ناسا يصور بريق القمر على نهر الغابات المطيرة

، اكتسب رائد فضاء ناسا " دون بيتيت" سمعة طيبة بفضل بصيرته الثاقبة عندما يتعلق الأمر ب تصوير الأرض وما وراءها.

فى أحدث أعماله المنشورة على موقع X ، شارك بيتيت بعض اللقطات السامية والفنية للغاية التى تُظهر ضوء القمر ينعكس على مواقع فى حوض وكما جرت العادة، شارك بيتيت تفاصيل المعدات وإعدادات الكاميرا التى استخدمها لالتقاط الصور، وفى هذه الحالة، استخدم هيكل نيكون كاملة الإطار مع عدسة 200 مم مضبوطة على f/2 وسرعة 1/320 ثانية، بينما تم ضبط ISO على 25600، وأضاف بيتيت أنه عالج الصور فى

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