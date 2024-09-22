رئيس العراق يؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تغير المناخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الرئيس العراق ي عبد اللطيف جمال رشيد، التزام بلاده بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق استدامة بيئية وصحية، مشيرا إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب جهودًا جماعية وتعاونية ودولية.

وأضاف أن التدهور البيئي وارتفاع درجات الحرارة وتناقص الموارد المائية، تتسبب في انتشار الأمراض وزيادة الضغوط على نظم الرعاية الصحية وتهدد الأمن الغذائي والمائي.

تغير مناخ أمن صحي تعاون دولي العراق

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