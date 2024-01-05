رئيس الطائفة الإنجيلية يتحدث عن قانون بناء الكنائس والأحوال الشخصية

رئيس الطائفة الإنجيلية فى حوار لـ"اليوم السابع": قانون بناء الكنائس يعزز مفهوم المواطنة.. والترخيص فى الماضى كان يعتمد على "الشطارة والعلاقات".. الدكتور أندريه زكى: الاتفاق على 90 % من بنود "الأحوال الشخصية"العدوان على غزة مصدر ألم.. وسرقة الاحتلال الإسرائيلى الأعضاء البشرية للفلسطينيين تفوق جرائم الحرب التحالف الوطنى نقلة نوعية فى تاريخ مصر.. حصلت على دكتوراه فى الإسلام السياسى 2002 وكنت متخوفا من نتائج الربيع العربى.





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