رئيس الوزراء يتابع وضع المنصة الجغرافية لجنوب سيناء الفائزة بجائزة 'Esri SAG Award 2024'

في إطار جولته اليوم بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة موقف المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ، والدكتورة...

وفي ذات الإطار، أشار الدكتور خالد مبارك، إلى حرص المحافظة على تطوير أنظمتها وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، مؤكداً الاستمرار في متابعة تطوير تطبيقات المنصة الجغرافية، والسعي لتنفيذ مشروعات أخرى تخدم أهداف التحول الرقمي. وفي ذات الإطار، أوضحت نائب محافظ جنوب سيناء أن المنصة تسهم في جذب الاستثمارات للمحافظة، من خلال توفير معلومات قيمة للمستثمرين حول فرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية عبر توفير قنوات للتواصل مع المواطنين وتشجيع مشاركتهم في عملية صنع القرار.

وفيما يتعلق بحصول المنصة الجغرافية للمحافظة على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية "Esri SAG Award" المقدمة من شركة إيزرى العالمية، أوضحت الدكتورة / إيناس سمير، أن الجائزة تهدف إلى إبراز جهود المؤسسات والشركات التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية لفهم البيانات المعقدة، ومواجهة التحديات المكانية في جميع أنحاء العالم.

جنوب سيناء منصة جغرافية جائزة Esri SAG Award 2024 رئيس الوزراء سانت كاترين

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