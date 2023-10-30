رئيس التيار الوطني الحر اللبناني: إسرائيل تقوم بعملية إبادة جماعية في غزة

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:37 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:37 م

أكد رئيس التيار"الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل، أن"المشهد في غزة غير مقبول"، معتبرا أن"ما تقوم به إسرائيل هو عملية إبادة جماعية". ونقلت"الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الإثنين عن باسيل قوله إن"المقاومة يمكن إلا تكون نقيضا لموضوع التحييد بل مكملة له، نحن نريد أن نكون بحال دفاع عن النفس لا هجوم"، معتبرا أن"مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة، أكد حزب الله بعملياته فيها حق لبنان باسترجاع ارضه وسقط له شهداء وهو يلتزم قواعد الاشتباك".

وعن فكرة توحيد الساحات، أبدى باسيل"تفهمه لوجود جبهة"، مؤكدا أنه"لا يجب جر لبنان إلى مكان لا مصلحة له فيه"، مشددا على أن"حزب الله يستهدف العسكريين بينما اسرائيل تهددنا باستهداف المدنيين، ومن واجب اللبنانيين منع انزلاق لبنان إلى الحرب، ولكن في الوقت نفسه لا نريد جره الى الهزيمة، وإذا فرضت علينا الحرب فسنواجهها". headtopics.com

وأكد باسيل أنه"خلال الاتصال الذي أجراه بالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أبلغه فيه عن مخاوفه ولمس في الوقت نفسه من نصر الله حرصه على مصلحة لبنان". وتطرق باسيل إلى موضوع النفط ، مشيرا إلى أن"لبنان يقع في الحوض الجيولوجي نفسه الذي تأكد فيه وجود اكتشاف غاز، ولكن الواضح أنه ممنوع من استخراجه إذ هناك توقيت لغازنا.. ويحاولون تأخيرنا".

ودعا باسيل إلى"الاستفادة من نتائج الحرب ويتم تحسين موقع لبنان التفاوضي بالنسبة لموضوع الغاز الذي يجب أن يتغير"، مذكرا بـ"المعادلة التي أطلقها سابقا لا غاز من كاريش دون غاز من قانا".

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