رئيس الوزراء: نتابع أحداث لبنان ونخرج بدروس مستفادة مما يحدث

وتابع “مدير العناية” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أنه :"أجرينا آلاف العمليات الجراحية ونقدم الخدمات العلاجية لـ68% من الشعب ال لبنان ي جراء العدوان ال إسرائيل ي".

وفي إطار آخر، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، عن استشهاد 12 شخصا وإصابة 47 أخرين إثر غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.وذكر المركز في بيان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية -"إن العدو الإسرائيلي قام بغارة على بلدة بنت جبيل أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى غارة أخري على بلدة تبنين أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 27 شخصا بجروح".

وأوضح أن العدو الإسرائيلي شن غارتين اليوم على بلدة جون قضاء الشوف أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة بجروح، وغارة أخرى على بلدة عين قانا جنوب لبنان أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 13 أخرين بجروح.كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,495، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

لبنان إسرائيل غارات ضحايا قطاع غزة

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