رئيس جمهورية غيانا يدعو لتعزيز الروابط بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبى

جاء ذلك في كلمته بالمنتدى الإفريقي الكاريبي الثاني للتجارة والاستثمار (ACTIF 2023) بغيانا، الذي يعقد تحت شعار "خلق مستقبل مزدهر مشترك". وحث رئيس جمهورية غيانا القطاع الخاص في إقليم البحر الكاريبي على التعاون مع نظرائهم الأفارقة لإنشاء اتحاد لحل بعض التحديات الدائمة التي تواجه المنطقة، بما في ذلك النقل، مؤكدًا لرؤساء الحكومات والمندوبين الحاضرين أن "كل دولة في الجماعة الكاريبية أوضحت أننا سنقدم كل الحوافز اللازمة لتسهيل بناء نظام البنية التحتية الإقليمية للنقل لحل مشكلة النقل الإقليمي.
وأضاف أن منطقة البحر الكاريبي وإفريقيا لديهما فرصة لتوسيع شراكتهما بطريقة مختلفة؛ قائلا كان هدف المستعمرين هو توسيع تجارة الرقيق، وتكريمًا لهؤلاء الرجال والنساء الذين فقدناهم في أبشع صورة، لدينا الآن فرصة لإعادة كتابة التاريخ والتعاون وتوسيع الشراكات من أجل رخاء شعوب منطقتينا.
وفي كلمته، تحدث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في غيانا، هيو هيلتون تود، عن إمكانية توسيع التجارة بين دول الجنوب عبر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.وقال إنه من خلال العمل معا، يمكن زيادة الصادرات في المجالات المبتكرة والتكنولوجية لتحقيق ميزة نسبية وتنافسية.
من جهته، قال رئيس وزراء سانت لوسيا، فيليب بيير، إن المنطقتين لديهما الكثير مما يمكن اكتسابه من تبادل أفضل الممارسات، موضحا أنه من خلال ACTIF يجري تطوير رابط حيوي يمكن أن يساعد في بناء اقتصادات مرنة، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك فإن النقل المباشر بين المناطق هو هدف ملموس يجب أن نسعى لتحقيقه.
وفي الوقت نفسه، تعهدت مديرة مركز التجارة الدولية، الدكتورة بامالا كوك هاميلتون، في رسالة فيديو، بمساعدة المنظمة في تعزيز عمل مجلس الأعمال الإفريقي الكاريبي الذي تم إطلاقه في ACTIF 2022 الأخير، مشددة على أنه يمكن تحقيق المزيد من خلال التعاون الأقاليمي.
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