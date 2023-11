رئيس جمهورية غيانا يدعو لتعزيز الروابط بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبى

جاء ذلك في كلمته بالمنتدى الإفريقي الكاريبي الثاني للتجارة والاستثمار (ACTIF 2023) بغيانا، الذي يعقد تحت شعار "خلق مستقبل مزدهر مشترك". وحث رئيس جمهورية غيانا القطاع الخاص في إقليم البحر الكاريبي على التعاون مع نظرائهم الأفارقة لإنشاء اتحاد لحل بعض التحديات الدائمة التي تواجه المنطقة، بما في ذلك النقل، مؤكدًا لرؤساء الحكومات والمندوبين الحاضرين أن "كل دولة في الجماعة الكاريبية أوضحت أننا سنقدم كل الحوافز اللازمة لتسهيل بناء نظام البنية التحتية الإقليمية للنقل لحل مشكلة النقل الإقليمي.

وأضاف أن منطقة البحر الكاريبي وإفريقيا لديهما فرصة لتوسيع شراكتهما بطريقة مختلفة؛ قائلا كان هدف المستعمرين هو توسيع تجارة الرقيق، وتكريمًا لهؤلاء الرجال والنساء الذين فقدناهم في أبشع صورة، لدينا الآن فرصة لإعادة كتابة التاريخ والتعاون وتوسيع الشراكات من أجل رخاء شعوب منطقتينا.

وفي كلمته، تحدث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في غيانا، هيو هيلتون تود، عن إمكانية توسيع التجارة بين دول الجنوب عبر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.وقال إنه من خلال العمل معا، يمكن زيادة الصادرات في المجالات المبتكرة والتكنولوجية لتحقيق ميزة نسبية وتنافسية.

من جهته، قال رئيس وزراء سانت لوسيا، فيليب بيير، إن المنطقتين لديهما الكثير مما يمكن اكتسابه من تبادل أفضل الممارسات، موضحا أنه من خلال ACTIF يجري تطوير رابط حيوي يمكن أن يساعد في بناء اقتصادات مرنة، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك فإن النقل المباشر بين المناطق هو هدف ملموس يجب أن نسعى لتحقيقه.

وفي الوقت نفسه، تعهدت مديرة مركز التجارة الدولية، الدكتورة بامالا كوك هاميلتون، في رسالة فيديو، بمساعدة المنظمة في تعزيز عمل مجلس الأعمال الإفريقي الكاريبي الذي تم إطلاقه في ACTIF 2022 الأخير، مشددة على أنه يمكن تحقيق المزيد من خلال التعاون الأقاليمي.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: 'أفريكسم بنك' يمول استثمارات مصرية في غيانا بقيمة 40 مليون دولارتعتزم شركة إيفرجرين المصرية بدء تنفيذ استثمارات في مجال البنية التحتية للموانئ والاستزراع السمكي في دولة غيانا بمنطقة البحر الكاريبي بتمويل من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسم بنك بقيمة ٤٠ مليون دولار.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: منتدى التجارة الأفريقي الكاريبي يختتم أعماله بتوقعات تعزيز سبل الاستثماراختتم منتدى التجارة والاستثمار الأفريقي الكاريبي الثاني والذي استمر لمدة يومين، تحت شعار 'خلق مستقبل مزدهر مشترك'، أعماله في جورج تاون، غيانا، بتوقعات تعزيز سبل التجارة والاستثمار بين إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، حيث وقعت الحكومات الأفريقية والكاريبي ونظيراتها من رجال الأعمال على العديد من...

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: وقت أنصاف الحلول في الشرق الأوسط قد ولىفاسيلي نيبينزيا يدعو لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل بالحل الدبلوماسي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: رئيس 'العربي للمياه': الزراعة بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياهرئيس العربي للمياه الزراعة بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: انطلاق الموسم الرابع للمشروع الوطنى للقراءة بمنطقة البحر الأحمر الأزهريةأعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، عن انطلاق فاعليات الموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة بمعاهد المنطقة، تحت رعاية فضيله الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الازهرية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: رئيس الفيدرالي: لا نفكر في خفض الفائدة ونراقب تطورات الحرب بين إسرائيل وحماسرئيس الفيدرالي لا نفكر في خفض الفائدة ونراقب تطورات الحرب بين إسرائيل وحماس | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕