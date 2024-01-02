رئيس قضايا الدولة: نجاح في استرداد مليار جنيه وانخفاض قضايا التحكيم الدولي

المستشار مسعد الفخرانى رئيس قضايا الدولة فى حوار لـ"اليوم السابع": نجحنا في استرداد مليار جنيه العام الماضى..وانخفاض قضايا التحكيم الدولى من 35 إلى 5 قضايا بفضل السياسة الرشيدة للقيادة السياسية لتشجيع الاستثمارالمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا ومحرر اليوم السابع* قسم المنازعات الخارجية لم يخسر قضية تحكيم رفعت ضد الدولة المصرية بالخارج خلال السنوات السابقة الماضية





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