رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يحث الطلاب على الاشتراك في مسابقة 'نحلة التهجي'

وأوضح أنه تقرر البدء في إجراءات التسجيل بمسابقة الأزهر الشريف للتهجي (نحلة اللغة الإنجليزية) (Al-Azhar National Spelling Bee)؛، للعام الدراسي 2023 / 2024م، الموسم الثاني.

وأفادت نعمة علام موجه عام اللغة الإنجليزية، أن المسابقة سوف تقام على النحو المنْجز في العام الماضي، وعلى الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة التسجيل لدى منسق المعهد. بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية.. الإسكندرية تطلق برنامج"المرأة تقود في المحافظات المصرية" وتقام المسابقة وفق التوقيتات الزمنية التالية:

أولًا: التعريف بالمسابقة وتدريب الطلاب والتلاميذ بالمعاهد الأزهرية على آلياتها اعتبارًا من ٢٣ / 10 / 2023 وحتى 9 / 11 / 2023م.ثالثًا: البدء في تصفيات الإدارات التعليمية من 27 / 1 / 2024م وحتى 8 / 2 / 2024م. headtopics.com

رابعًا: البدء في تصفيات المناطق الأزهرية خلال الفترة من الأحد الموافق 3 / 3 / 2024، وحتى الخميس الموافق 7 / 3 / 2024م. وتأتي المسابقة في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية، على تنمية مهارات أبنائه الطلاب بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة الحميدة بينهم، وتعتمد المسابقة في موسمها الثاني نفس قوائم الكلمات العام الماضي، فيما عدا الصف السادس الابتدائي.

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