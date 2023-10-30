رئيس اتحاد بنوك مصر يحصد جائزة التميز من 'الدولي للمصرفيين العرب'

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في إطار إقامة فعاليات حدث التميز والانجاز المصرفي العربي لعام 2023، والذي عقده الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في تركيا، تم توزيع جوائز التميز والانجاز المصرفي العربي للمصارف العربية المشاركة، وقد تم تكريم محمد الإتربي - رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر على هامش المؤتمر وكذلك من جمعية المصارف التركية، باعتباره من الشخصيات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد والتنمية الشاملة، حيث شكلت تجربته الإدارية نموذجا يحتذى به.

ومن الجدير بالذكر أن محمد الإتربي يعتبر شخصية مصرفية بارزة ذات خبرة عريقة في مجال العمل المصرفي، وقد استطاع الإتربي خلال رئاسته اتحاد بنوك مصر، مستفيدًا من خبرته الطويلة في المجال المصرفي، المساهمة في تحقيق الشمول المالي ومستهدفاته ودعم الاقتصاد المصري، بجانب دوره في تطوير العمل المصرفي ورفع قدرات العاملين في البنوك ورفع وعيهم بأحدث المستجدات في المجالات المصرفية، بالإضافة إلى دوره المجتمعي حيث تقوم البنوك بدور فعال في المشاركة في تطوير المجتمع الذي تعمل من خلاله على جميع الأصعدة الاجتماعية...

ويشغل الأتربي حالياً منصب رئيس اتحاد المصارف العربية ومنصب رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالإضافة إلى شغله العديد من المناصب الهامة الأخرى، وجدير بالذكر أن محمد الاتربي قد حاز على العديد من الجوائز التكريمية نظراً لدوره البارز في خدمة الاقتصاد المصري علي مدار تاريخه المهني. headtopics.com

هذا وقد فاز بنك مصر في حدث جوائز التميز والانجاز المصرفي العربي لعام 2023 بجائزة"أفضل بنك في مصر في إدارة المخاطر المصرفية"، ويستند الاتحاد في اختيار الفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، إضافة إلى أراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين بالقطاع المصرفي. ويعد حصول البنك على مثل تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال.

حيث يسعى بنك مصر دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر headtopics.com

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