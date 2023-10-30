رئيس النواب: النائبات أبدعن خلال مناقشة مواد قانون 'القومى للطفولة والأمومة'

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء النائبات خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النواب، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، لاسيما والموافقة علي العديد من التعديلات المقترحة من جانبهن، قائلاً: " هو مجلس قومي للأمومة والطفولة، وقد أبدعت النائبات في هذه الجلسة بالفعل".

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مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومةمجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

النواب: مناقشة تقرير مصر أمام لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة مايو المقبلأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة لاسيما وإنه يعد تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون 'القومي للطفولة والأمومة'النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕