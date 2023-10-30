رئيس مجلس النواب: القيادة السياسية وجهت منذ اللحظة الأولى جهودها نحو قضايا الطفولة والأمومة.. قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة تنفيذ للالتزام الدستورى.. ويؤكد: ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها الي القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت على تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبني حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات ، اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات.

وتابع: بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب، بل أن الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره.

مجلس النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات. اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل القومى للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات. اقرأ أكثر ⮕

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومةمجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕