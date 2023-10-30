رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات ومشروعات المياه والصرف الصحى بساقلته

والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه العوامية السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 51 ألف متر مكعب يوميا وتغذى ما يقرب من 250 الف مواطن فى مدينة ساقلتة وقراها والجارى تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتأتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة. وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الجولة على ضرورة نهو الملاحظات وتسليم المحطة فى اقرب وقت ممكن بعد التاكد من تنفيذها بأعلى جودة ممكنة تضمن سلامة التشغيل واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

وتفقد رئيس مياه سوهاج محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بساقلتة واكد على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة واجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل ، كما تم تفقد مشروع الوصلات المنزلية للصرف الصحى والتى تم الانتهاء من تنفيذ 12350 وصلة من 13500 وصلة منزلية هذا بالاضافة الى مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة بخطوط مياه بلاستيك تضمن جودة المياه المنتجة...

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