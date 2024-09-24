رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل لا تخف نواياها لمحو شعبنا وتراثه وهويته ووجوده وإبادته

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل لا تخف نواياها لمحو شعبنا وتراثه وهويته ووجوده وإبادتهفيديو.. نجيب ساويرس يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهبالتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع"أليكساندرا هيل تينوكو" وزيرة خارجية السلفادور، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب عبد العاطي، عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع السلفادور، والتطلع إلى العمل على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه ليشمل كافة المجالات، وعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين خلال العام الجاري في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخري مثل الزراعة، والمنسوجات، والثروة الحيوانية، وصناعة الأدوية، والسياحة.

أبرز وزير الخارجية الجهود المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإمكانية استفادة الجانب السلفادوري من الفرص الواعدة للاستثمار في مصر. .واتفق الوزيران خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي على ضوء تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأنها.

إسرائيل، فلسطين، اشتية، محو شعب، التراث، الهوية، و

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل لا تخف نواياها لمحو شعبنا وتراثه وهويته ووجوده وإبادتهتتعرض فلسطين لأفظع جرائم الاحتلال من التهجير القسري والتطهير العرقي

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

ترامب: هاريس تكره إسرائيل.. وحديث عن الكارثة الإنسانيةتحدث ترامب أن هاريس تكره إسرائيل وامتنعت عن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياه

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

«الوطني الفلسطيني» يدعو المجتمع الدولي للتعامل بشكل عملي مع القرارات الأممية التي تدعم القضية الفلسطينيةرحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الفلسطيني، الذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

الصحافة العالمية تشن هجوما شرسا على نتنياهو بسبب حرب غزة.. تايمز أوف إسرائيل: هوسه الجديد بمحور فيلادلفيا يعرض وجود إسرائيل للخطر.. وواشنطن بوست: يريد مزيدا من الحرب ويقوض أى اتفاق.. هآرتس: يسعى لحرب بلا نهايةقالت صحف عالمية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لا يرغب أبدا فى حصول الفلسطينيين على استقلالهم، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن إسرائيل تواجه خطرا وجوديا تحت قيادته.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الصحة الفلسطينى: سنتحرك دوليا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبناحذر وزير الصحة الفلسطينى ماجد أبو رمضان من التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية سوف تتحرك دوليا لمحاسبة إسرائيل على كل جرائمها بحق الشعب الفلسطينى .

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل لن تنجح في تصفية قضيتنا وتهجير شعبناأكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش اليوم الجمعة أن إسرائيل ماضية في مخططها لاحتلال وتهجير المواطنين من قطاع غزة والضفة الغربية.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »