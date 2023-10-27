رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: هجوم 7 أكتوبر ضربة أوجعت إسرائيل

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرجيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:22 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:22 م

عقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالدقهلية، فعالية"فلسطين عربية - المجد للمقاومة"، مساء اليوم الجمعة، بمقر الحزب فى طلخا بحضور مدحت الزاهد رئيس الحزب وحمدى قناوى امين الحزب بالدقهلية وطارق البربرى القيادى بالحزب عدد من القوى السياسية والوطنية وطلعت مامون عضواللجنه الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطينى بالدقهلية.

وأضاف مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الشعب الفلسطيني فتح آفاقا جديدة للانتصار، مؤكدا أن هذه الضربة أوجعت إسرائيل وأن لها تداعياتها الكبرى على العالم. وأشار الزاهد أن حرب السابع من أكتوبر كشفت عن كثير من الأمور المضللة حول أساطير سيطرة الكيان الصهيوني، فهذه المعركة تم الإعداد لها منذ أشهر وحققت المفاجأة ليس فقط للمخابرات الإسرائيلية ولكن لكل أجهزة المخابرات، خاصة وأن الهجمات خرجت خارج غلاف غزة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الصراع. headtopics.com

وأضاف الزاهد أن “الفلسطينيين مرحب بهم في كل بيت مصري في القاهرة وكل المحافظات، باعتبارهم أصحاب الدار، ولكن فيما يخص المشروعات التي ترددت حول إنشاء دويلة في سيناء، فأقول أنهم لن يقبلوا ولا نحن سنقبل، لأن ذلك يعني تغول إسرائيل على الحقوق الفلسطينية وعلى الأراضي والمقدرات، وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني لن يُقايض أرضه، أما وجود أشكال من التعاون فهو أمر مرحب به”.

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