رئيس وزراء كندا يناقش مع أحزاب المعارضة تطورات الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

وضم الاجتماع الذي تم خلف الأبواب المغلقة رئيس وزراء كندا، وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، وزعيم حز الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيت، والنائب هن حزب المحافظين اليميني مايكل تشونج، ولم يكن زعيم المحافظين بيير بويليفر موجودا في (أوتاوا) لأجل الحضور.
من ناحيتها قالت بلانشيت للصحفيين بعد الاجتماع:"أردت أن أعرف موقف الحكومة الكندية وهذا ما حصلنا عليه".. مضيفة أن كندا تجلس حول الطاولة وبدأت محادثات مع بعض اللاعبين الكبار وحلفائنا، وهذا يجعل وضعنا أكثر تماسكا وقوة، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل حول ما تمت مناقشته.
وقال:"رأينا الكثير من صور العنف، وصور الأطفال الذين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، قلوبنا تنفطر ونريد فقط أن نرى نهاية للعنف، ولهذا السبب فإن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر مهم حقا". من ناحية أخرى، كشف تقرير عسكري كندي جديد، صدر اليوم، عن أنه يجب على الجيش الكندي إعادة تجهيزه بسرعة للدفاع ضد ما سماه"بالدول المعادية التي تعتبر نفسها بالفعل في حالة حرب مع الغرب". headtopics.com
وتم نشر الوثيقة التي لا تمثل استراتيجية أو سياسة رسمية، ولكنها تقدم"توجيهات" عبر شبكة الاتصالات الداخلية للجيش. وكتب الجنرال واين آير، رئيس أركان الدفاع الكندي، في مقدمة الوثيقة:"يجب أن نتذكر أن روسيا والصين لا تفرقان بين السلام والحرب".ووصف مصدران كبيران الوثيقة لشبكة جلوبال نيوز" الكندية بأنها طموحة وستتطلب تمويلًا وموارد كبيرة، مما يثير الشكوك حول مقدار"مفهوم توظيف القوة الشاملة" الذي سيصبح فعليًا سياسة القوات المسلحة الكندية.