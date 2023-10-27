رئيس الوزراء الفلسطيني: القصف الإسرائيلي العنيف على غزة «بداية التوغل»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، إن القصف الإسرائيلي العنيف الذي يجري الآن على قطاع غزة هو بداية التوغل.

وأشار أشتية، إلى أن ما يجري في غزة تحضيرا للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية للعمل من أجل وقف العدوان والمذابح، وذلك حسبما أفادت القاهرة الإخبارية. وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني، أن قطع الاتصالات الإنترنت عن غزة محاولة لخلق الظلام حتى يرتكب الاحتلال الجرائم في القطاع.

ومنذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر، شنت المقاومة الفلسطينية هجمات استهدفت الداخل الإسرائيلي، كما قصف المقاومة مستوطنات غلاف غزة بآلاف الصواريخ التي استهدفت مواقع عديدة في المستوطنات الإسرائيلية، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، والذي تم بشكل واسع ومكثف. headtopics.com

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى الآلاف في حصيلة تزداد بشكل كبير يوميا، بينما واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين والمستشفيات والكنائس وأي مكان يمكن أن يحتمي به سكان القطاع.

واعتبر بنيامين نتنياهو، في أول خطابٍ له بعد اندلاع المواجهات، أن ما حدث يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم قاسٍ غير مسبوق في إسرائيل، لتبدأ إسرائيل في قصف مكثف على القطاع وقال نتنياهو، في كلمةٍ له،"هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا"، مضيفًا:"ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل وسننتقم لهذا اليوم الأسود". headtopics.com

وأشار نتنياهو إلى أن حركة حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، مضيفًا أن إسرائيل ستصفي حساباتها مع كل من يلحق بهم الأذى، وذلك حسب قوله. وشهد يوم 17 أكتوبر نقطة فاصلة بعدما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على ضرب مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة في جريمة سقط فيها مئات الشهداء من الجانب الفلسطيني.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

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