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رئيس الوزراء: نتطلع لافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية في جميع المحافظات

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قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن “نموذج مجمع مدارس القرية الكونية لا يقل عن نموذج الطالب الذي تدفع أسرته أربعة أو خمسة أضعاف

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وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته اليوم بافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، “سنستهدف كدولة فورا إتاحة أراضٍ فى أفضل الأماكن على مستوى المحافظات لعمل مثل تلك المدارس”.

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