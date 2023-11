رئيس الوزراء: نتطلع لافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية في جميع المحافظات

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته اليوم بافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، “سنستهدف كدولة فورا إتاحة أراضٍ فى أفضل الأماكن على مستوى المحافظات لعمل مثل تلك المدارس”.

ELBALADOFFICIAL: رئيس الوزراء يستمع إلى شرح حول مجمع مدارس القرية الكونية بأكتوبرافتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر.

