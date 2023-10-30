رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: جاهزون لتقديم آلاف القوافل والمساعدات لأهالينا بقطاع غزة

وقال طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن المجتمع المدني والتحالف الوطني جاهزين لتقديم آلاف القوافل والشاحنات، ولكن هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية لغزة.

وفقا لمتغيرات الأحداثوتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن التواصل الدائم والمستمر مع الجانب الفلسطيني من أجل رصد متطلبات واحتياجات القطاع المتغيرة بصورة يومية، لا سيما الوقود والمياه والدواء، وفقا لمتغيرات الأحداث.

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: مؤسسات المجتمع المدني تكثف جهودها لإرسال المساعدات لغزةؤسسات المجتمع المدني تكثف جهودها لإرسال المساعدات لغزة اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطينى: لن نخلى مستشفى القدس فى غزة رغم تهديدات الاحتلالصرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، اقرأ أكثر ⮕

'جاهزون لها'.. نتنياهو: الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبةجاهزون لها نتنياهو الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'جاهزون لها'.. نتنياهو: الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبةجاهزون لها نتنياهو الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

اتحاد الجمعيات الأهلية: المجتمع المدني يكثف جهوده لإرسال المساعدات لغزةأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، طلعت عبد القوي، اليوم الإثنين، أن مؤسسات المجتمع المدني تكثف جهودها لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

نقابة الصحفيين: تهديد الاحتلال بعدم ضمان سلامة الصحفيين تصريح رسمي بقتلهمطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين بضرورة وجود مقرات أمنة بقطاع غزة للصحفيين ضمان اقرأ أكثر ⮕