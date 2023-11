رئيس تحرير 'الوطن': أشكر صاحب قرار إطلاق القاهرة الإخبارية ورؤيته للمستقبل

وتابع مصطفى عمار: "لو لم نطلق قناة القاهرة الإخبارية منذ عام، من كان سيتصدى لمشروع تهجير أهالي غزة إلى سيناء، والقاهرة الإخبارية تواجه هجوما من القنوات الإسرائيلية وقناة سي إن إن". وأكمل مصطفى عمار: "الإعلام المصري لم يعد يرد فقط، ويستطيع أن يرد على التفوق الكاسح للكيانات العربية الإعلامية الموجود، ويجرى نفى الشائعات لتفتيتها، وأنا أشكر أحمد الطاهري والشركة المتحدة وصاحب القرار بإطلاق القاهرة الإخبارية لأنه كان يرى المستقبل".

