رئيس الفيفا يطالب بإجراءات مناسبة لمواجهة أحداث مباراة مارسيليا وليون

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أدان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" العنف التي وقعت في مرسيليا قبل مباراة الدوري الفرنسي بين أولمبيك مرسيليا وليون بالدوري الفرنسي. وقال إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام :"لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف:"مثل هذه الأحداث، كتلك التي وقعت في مرسيليا قبل مباراة الدوري الفرنسي بين أولمبيك مرسيليا وليون، ليس لها مكان في رياضتنا أو في مجتمعنا، وأدعو السلطات المختصة إلى ضمان اتخاذ الإجراء المناسب".

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