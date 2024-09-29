رئيس الوزراء: مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم يتم تنفيذه بتكليف ومتابعة مباشرة من الرئيس.. والمنطقة ستتحول لوجهة سياحية عالمية

رئيس الوزراء من سانت كاترين : مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يتم تنفيذه بتكليف ومتابعة مباشرة من الرئيس.. والمنطقة ستتحول لوجهة سياحية عالمية..
وعقب تفقده أعمال تطوير مطار سانت كاترين الدولي، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبدء تفقد المكونات الأخرى لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، بدأها بتفقد أعمال مشروع إنشاء الفندق الجبلي. وفي الوقت نفسه، أوضح وزير الإسكان أن المشروع يتضمن إنشاء فندق جبلي متكامل على مساحة 12900 م2، ويتمتع بإطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود في الجبل بوادى الراحة؛ لإنشاء الفندق الجبلي ليضم مختلف المقومات التي تجعله فندقا عالميا يتمتع بإطلالات متعددة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع التجلي الأعظم تطوير منطقة وادي الدير وهي إحدى أهم مناطق سانت كاترين، والذي أنشئ به دير سانت كاترين، الذي يظل مزارًا روحانيًا وأثريًا على المستوى العالمي، وقال الوزير: يشمل المشروع تنفيذ مسار للمشاة، ومسار للجمال، واستبدال الأرضيات بالتدبيش بالجرانيت المتماشي مع البيئة، وكذا تطوير مبرك الجمال القديم، إضافة إلى إنشاء مبرك جديد لخدمة رحلة جبل موسى ودير سانت كاترين، وينتهي مسار وادي الدير بمركز الزوار والطريق الرئيسي.
مصر رئيس الوزراء سانت كاترين مشروع تطوير سياحة موقع التجلي الأعظم
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