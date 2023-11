رئيس مدينة مرسى علم: مكتبة مصر العامة تعزز الوعي الثقافي للمجتمع

في نطاق الجهود المستقبلية، رافق خليل في الزيارة المهندس ابوالعلا شلبى مدير الإدارة الهندسية، والشيخ جبريل محمود مؤسس المكتبة. تشاورا في دراسة إمكانية توسيع الأنشطة الثقافية في المكتبة لخدمة أفضل لسكان المدينة.يأتي هذا الاهتمام بالجانب الثقافي لأبناء المحافظة في إطار توجيهات السيد الوزير الفاضل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الذي أكد على أهمية تعزيز الثقافة والتثقيف بين الأفراد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: مدير مكتبة الإسكندرية: إسرائيل تقوم بعمليات إبادة للمواطنين العزلنظمت مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، لقاءً بعنوان مصر والقضية الفلسطينية وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد إبراهيم؛ وكيل جهاز المخابرات العامة سابقاً

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: مطار مرسى علم يستقبل 1500 راكب من جنسيات مختلفة على متن 11 رحلة اليوميستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الأربعاء قرابة 1500 راكب من جنسيات مختلفة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: مطار مرسى علم يستقبل اليوم 3500 راكب من جنسيات مختلفة على متن 24 رحلةيستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الخميس، قرابة 3500 راكب من جنسيات مختلفة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: ضياء رشوان: أمن مصر خط أحمر.. ولن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حسابنا (فيديو)قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن أمن مصر القومي بمثابة خط أحمر،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: اتحاد العمال يلتقى محافظ بورسعيد لبحث وحل المشاكل الخاصة بالاتحاد المحلى للعمالاستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمكتبه اليوم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، هشام فاروق محمد المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: إعلان كشوفات أسماء المتقدمين بطلبات تقنين الأراضي في مطروحأعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، أسماء المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين في ظل قانون 144 لسنة 2017، مطالبا إياهم بسرعة التوجه إلى إدارة الأملاك.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕