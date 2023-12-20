رئيس جامعة المنصورة الأهلية: نحن من جامعات الجيل الرابع ومعنية بالبحث العلمى والتنمية.. مضمون التدريس والامتحانات ووسائل التعليم والتعلم ذكى.. ونعتمد على احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل لربط التعليم بالتشغيل





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