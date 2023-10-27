رئيس مجلس النواب الأردني: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية في غزة

وأضاف"الصفدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج"حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة"صدى البلد"، أن موقف مصر والأردن واضح من تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، وتم التصويت قبل قليل على مقترح تبناه وزير الخارجية الأردني في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة لطلب وقف إطلاق النار مباشرة وتقديم المساعدات الإنسانية في غزة.

وتابع أحمد الصفدي، أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، وطيران ودخول بري، وقتل أبرياء بكل وحشية، ودمار وعدم إنسانية،"أين حقوق الإنسان التي يتحدث عنها الغرب للأسف، أصبحت انتقائية للكيان الصهيوني فقط، أين الإسلام والأمة العربية؟".

واستكمل، أن مصر والأردن موقفهم واضح منذ اليوم الأول وقف إطلاق النار، وعدم تهجير الفلسطينيين، وتم التواصل بينه وبين حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، وموقف كلا البرلمانيين واضح وصريح، مع الشعب الفلسطيني وضد العنف الصهيوني، وما حدث اليوم لم يحدث في أفلام ومسلسلات. headtopics.com

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