رئيس وزراء فلسطين يطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والوقود إلى غزة

طالب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، مشددًا على وقف التهجير القسري داخلوأضاف «أشتية» في كلمته باجتماع الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين، أنّ قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فورًا، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا في القطاع...
الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد
خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور
مصر عناوين
أشتيه يطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والوقود إلى غزةطالب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، مشددًا على وقف التهجير القسري داخل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕