رئيس وزراء فلسطين يطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والوقود إلى غزة

طالب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، مشددًا على وقف التهجير القسري داخلوأضاف «أشتية» في كلمته باجتماع الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين، أنّ قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فورًا، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا في القطاع...

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

أشتيه يطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والوقود إلى غزةطالب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، مشددًا على وقف التهجير القسري داخل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الفلسطيني يطالب بإنشاء ممرات إنسانية دائمة لإدخال المساعدات إلى غزةاستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في رام الله، وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. اقرأ أكثر ⮕

رئيس وزراء فلسطين: العمليات الجراحية في غزة تجري دون تخدير بسبب نقص المستلزماترئيس وزراء فلسطين: العمليات الجراحية في غزة تجري دون تخدير بسبب نقص المستلزمات اللازمة اقرأ أكثر ⮕

فلسطين: القرار الأممي الداعي لهدنة إنسانية في غزة مهم سياسيا وقانونيا وأخلاقيافلسطين: القرار الأممي الداعي لهدنة إنسانية في غزة مهم سياسيا وقانونيا وأخلاقيا اقرأ أكثر ⮕

رئيس وزراء أسكتلندا: أسرة زوجتي مهددون فى قطاع غزة وأدعو لوقف العنف.. فيديوتطور جديد أعلنه حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا حول والدة زوجته وزوجها المحاصرين فى غزة بعد العدوان على القطاع، وقال رئيس وزراء اسكتلندا إن عائلته فى غزة على قيد الحياة.. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| فشل كبير يضرب إسرائيل.. ونتنياهو يهدد بضرب هؤلاء الدولأطلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدد من التصريحات بشأن الحرب على فلسطين، الذي شهدت توسع كبير مُنذُ أمس الجمعة، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة برًا وجوًا وبحرًا. اقرأ أكثر ⮕