رئيس عربية النواب: 4 حقائق مهمة في كلمة السيسي أمام ملتقى الصناعة الدولي ‎

أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أنوقال"أباظة" فى بيان له اصدره اليوم: إن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن الرئيس السيسى حذر من قبل من فكرة اتساع نطاق الصراع والحرب الحالية في غزة مؤكداً أن هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول استمرار الصمت الرهيب من المجتمع الدولي تجاه المجازر البشرية والدموية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة لدرجة وقوف الالاف من الشهداء...
وأضاف النائب أحمد فؤاد أباظة أن الحقيقة الثالثة أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها وأن الأمن القومي المصرى والحدود المصرية خط أحمر والرئيس السيسى بعث برسالة طمأنه الى الشعب المصري بأن مصر دولة قوية وقادرة بجيشها الباسل فى الحفاظ على حدودها مؤكداً أن الحقيقة الرابعة تتمثل فى حرص الدولة المصرية كل الحرص على أن تلعب دورًا إيجابيًا في الأزمة الحالية والصراع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية حيث تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل وأن مصر تبذل كل ما في...
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بترحيب الرئيس السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفورى للعنف في غزة، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية القضايا وأنه لابد من سرعة التدخل من المجتمع للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والاتجاه نحو حل الدولتين لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب... headtopics.com