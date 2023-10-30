رئيس عربية النواب: 4 حقائق مهمة في كلمة السيسي أمام ملتقى الصناعة الدولي ‎

أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أنوقال"أباظة" فى بيان له اصدره اليوم: إن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن الرئيس السيسى حذر من قبل من فكرة اتساع نطاق الصراع والحرب الحالية في غزة مؤكداً أن هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول استمرار الصمت الرهيب من المجتمع الدولي تجاه المجازر البشرية والدموية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة لدرجة وقوف الالاف من الشهداء...

وأضاف النائب أحمد فؤاد أباظة أن الحقيقة الثالثة أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها وأن الأمن القومي المصرى والحدود المصرية خط أحمر والرئيس السيسى بعث برسالة طمأنه الى الشعب المصري بأن مصر دولة قوية وقادرة بجيشها الباسل فى الحفاظ على حدودها مؤكداً أن الحقيقة الرابعة تتمثل فى حرص الدولة المصرية كل الحرص على أن تلعب دورًا إيجابيًا في الأزمة الحالية والصراع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية حيث تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل وأن مصر تبذل كل ما في...

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بترحيب الرئيس السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفورى للعنف في غزة، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية القضايا وأنه لابد من سرعة التدخل من المجتمع للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والاتجاه نحو حل الدولتين لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب... headtopics.com

'زراعة النواب': كلمة الرئيس السيسي تؤكد عزم الدولة على تذليل عقبات الإنتاجأكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية اقرأ أكثر ⮕

نائبة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين العزل في فلسطينأكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والتي بعثت رسائل طمأنة لجموع الشعب المصري العظيم. اقرأ أكثر ⮕

رئيس 'أفريقية النواب': رسائل الرئيس السيسى حاسمة للحفاظ على أمن مصر وحدودهاأشاد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالقضايا والرسائل المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة اقرأ أكثر ⮕

أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسي أكد توفير كامل الدعم للصناعةأكد الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد أن كلمة الرئيس السيسى فى الملتقى والمعرض الدولى للصناعة فى دورته الثانية كانت تحوى رسائل مهمة للمصنعين تؤكد قيام الدولة بتوفير كل الدعم للصناعة.. اقرأ أكثر ⮕

'إفريقية النواب': كلمة السيسي تاريخية وأكدت قدرة مصر على حماية أمنها القوميإفريقية النواب كلمة السيسي تاريخية وأكدت قدرة مصر على حماية أمنها القومي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

«الحرية المصري»: كلمة الرئيس السيسي خلال ملتقى الصناعة تضمنت رسائل طمأنة للشعبأشاد حزب الحرية المصري بحديث الرئيس السيسي بشأن تصاعد الأحداث في غزة، يعد بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي، وكذلك التوجيهات بشأن دعم المستثمرين وتعميق الصناعة اقرأ أكثر ⮕