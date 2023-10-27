رئيس البرلمان الأردني: أين حقوق الإنسان بشأن ما يحدث في غزة؟.. فيديو

أن بلاده طلبت وقف إطلاق النار مباشرة وتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء في القطاع، متسائلا: أين حقوق الإنسان التي يتحدث عنها الغرب؟، وأين الإسلام حول العالم من القضية.واستكمل رئيس مجلس النواب الأردني: «المشكلة ليس الآن في الغزو البري، فماذا عن القصف الجوي وأين الإنسانية، وما نراه اليوم تقشعر له الأبدان، هل الجاني يصبح ضحية، هل هذا هو السلام الذي يتحدث عنه الغرب».

الرئيس السيسي: أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزةحاملة الطائرات «آيزنهاور» في طريقها إلى مضيق هرمز للتمركز في مياه الخليجالخارجية الفسطينية: قطع الإنترنت والاتصالات في غزة مؤشر على ارتكاب إبادة جماعيةمصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية أحق بالحياة من أناس يستحقون الموت..

رئيس حزب إرادة جيل لإكسترا نيوز: إسرائيل وصلت لمرحلة إجرام وتجريم المعاهدات الدوليةتحدث تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عن القصف الإسرائيلى على قطاع غزة قائلا:'ما يحدث لا يتقبله عقل، وإسرائيل وصلت لمرحلة إجرام وتجريم المعاهدات الدولية، متسائلا: أين المؤسسات والمعاهدات وحقوق الإنسان'. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يحدث في غزة الآن لحظة تاريخية لإيقاف المجازر بحق شعبنارئيس الوزراء الفلسطيني ما يحدث في غزة الآن لحظة تاريخية لإيقاف المجازر بحق شعبنا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يحدث في غزة الآن لحظة تاريخية لإيقاف المجازر بحق شعبنارئيس الوزراء الفلسطيني ما يحدث في غزة الآن لحظة تاريخية لإيقاف المجازر بحق شعبنا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالسعودية: موعدنا القادم في القدس بمشيئة اللهأكد السفير بسام الأغا، سفير فلسطين في السعودية، أن كل قطاع غزة يشهد جريمة ومذبحة وأن الغرب يريد تطويق المنطقة بمشروع الترحيل إلى سيناء والأردن متسائلا: أين حقوق الإنسان وأصحاب التاريخ والحضارة. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة عقاب جماعي وكارثة إنسانية في حق مليوني شخصالأمم المتحدة ما يحدث في غزة عقاب جماعي وكارثة إنسانية في حق مليوني شخص | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'القومي لحقوق الإنسان': ما يحدث فى غزة خرق صارخ للقانون الدولى الإنسانىأكد المجلس القومي لحقوق الانسان أنه أعد تقرير برصد تطورات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕