رئيس الوزراء الفلسطيني: الشعب في غزة يعاني من حرب إبادة تفوق الوصف

أكد محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة فاقت كل الوصف، مشيرا إلى أن ألأف الأطفال الذيني قتلون وهم نائمون في أحضان أبائهم يعكس الوضع المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة الذي يجب أن تتوقف فورا.

وقال محمد اشتية، خلال كلمته التي ألقاها في مستهل جلسة الحكومة، أنه لا بد من توفير ممرات أمنة لأدخال المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، لمساعدة شعبنا. وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه سقط أكثر من 7511 شهيد، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن نصف هذا العدد من النساء والأطفال الأبرياء.

ألاف العائلات محاصرينوأشار محمد أشتية إلى أن مائة عائلة أبيدت حتى الأن وألاف العائلات محاصرين نتيجة الأنقاض التي سقطت على رؤوس عائلاتها نتية القصف الإسرائيلي.

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