رئيس مدينة الغردقة: إنشاء 3 جزر جديدة بتطويرات طريق مطار الغردقة الدولي

حملة السيسي تعقد لقاء مفتوحا بين الجالية الفلسطينية والقوى السياسية المصريةالصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا وتدفق المساعدات ضرورة ملحةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة..

ونقل بيان صادر لمحافظة البحرالأحمر عن رئيس مدينة الغردقة، أن مشروع تطوير طريق المطار يشهد إقامة وتطوير 3 جزر جديدة وسط الطريق، حيث تقام الجزيرة الأولى على مساحة تقديرية 31 ألف متر أمام منطقة امتداد إسكان مبارك، والجزيرة الثانية أمام منطقة مبارك 5 بمساحة تقديرية 53 ألف متر، والجزيرة الثالثة أمام منطقة البنوك بمساحة تقديرية 34 ألف متر.

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرةنمساوى الجنسية من أصول مصرية:جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة اقرأ أكثر ⮕

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرةتمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنة الصيدلة.. اقرأ أكثر ⮕

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرةتمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون اقرأ أكثر ⮕

ضبط أقراص مخدرة مع راكب نمساوي بمطار الغردقةضبط أقراص مخدرة مع راكب نمساوي بمطار الغردقة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بجمارك مطار الغردقةتمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. اقرأ أكثر ⮕

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرةتمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. اقرأ أكثر ⮕