رئيس الوزراء: الحكومة تهتم بتعظيم الأصول غير المستغلة

وتابعت فى كلمة لها خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، أن الطاقة الاستيعابية فى المرحلة الأولى تصل لـ7 آلاف طالب، مشيرة إلى أن هذه المدارس تخدم طبقه كبيرة من المجتمع .وقال الدكتور رضا حجازى ، وزير التربية والتعليم ان رؤية الوزارة الاستثمارية ترتكز على 3 محاور أساسية اولها احترام ملكية الدولة وتأكيد وتأصيل مبدا الشفافية.وتابع أن وزارة التعليم الفنى مؤمنة بأهمية مشاركة القطاع الخاص ، موضحا إنه جارى تنفيذ 100 مدرسة تكنولوجية، وأن الوزارة تقوم بتشجيع مدارس.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: عاجل.. رئيس الوزراء: السيسي أكد ضرورة تنمية سيناء مع دحر الإرهابقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أهالي سيناء عانوا من ويلات الإرهاب، وكانت التنمية تحدث في ظروف غير طبيعية.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: مدبولي: سنستغل سيناء سياحيا.. ولن تكون أقل من الساحل الشماليقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تستعد لتنفيذ مشروعات سياحية في شمال سيناء قريبا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لتعظيم الاستفادة من المقومات الس

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: مدبولي: طرح 15 مشروعًا استثماريُّا بشمال سيناء لتوفير فرص عمل للشبابقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة انتهت من عدد من المشروعات التنموية في محافظة شمال سيناء.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مدبولي: غزة تواجه أزمة غير مسبوقة.. وحريصون على إيصال المساعدات الإنسانيةقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن سكان قطاع غزة يواجهون أزمة غير مسبوقة سواء من حيث عدد الضحايا أو الدمار.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: محادثات رفيعة المستوى بين أرمينيا وبولندا حول الوضع في ناجورنو قره باغأعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان التقى مع سفير بولندا المعين حديثًا لدى أرمينيا بيوتر سكويتشينسكي، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والوضع في ناجرونو قره باغ.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: 17 إجراء حكوميا لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.. بينها «منع الاحتكار»تواصل الحكومة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، وتستمر

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕