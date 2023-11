رئيس الوزراء يقرر تجديد تعيين هبة الصيرفي نائبا لرئيس البورصة

يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية وتعديلاته، وما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.مدبولي يلتقي وزير الاستثمار الإماراتي لبحث عدد من المشروعات في مصرمسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: نائب رئيس البورصة: طرح الشركات العائلية يعزز الشفافية والحوكمةقال هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة أن هناك الكثير من الشركات العائلية الناجحة غير مقيدة فى البورصة لكن استمرارية نجاح هذة الشركات يقتضي الطرح فى سوق الأوراق المالية.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: نائب رئيس البورصة تشارك في مؤتمر 'الشركات العائلية' بالمركز المصري للتحكيم الاختياريشاركت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية في فعاليات مؤتمر 'الشركات العائلية: فرص التوسع والاستمرار'، والذي نظمه 'المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية' أمس الثلاثاء.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: نائب رئيس البورصة تشارك في مؤتمر الشركات العائلية الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياريشاركت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية في فعاليات مؤتمر 'الشركات العائلية: فرص التوسع والاستمرار'، والذي نظمه 'المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية' يوم الثلاثاء، الموافق 31-أكتوبر-2023.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الصيرفي تشارك في مؤتمر الشركات العائلية الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياريشاركت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية في فعاليات مؤتمر 'الشركات العائلية: فرص التوسع والاستمرار'، والذي نظمه 'المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية' يوم الثلاثاء، الموافق 31-أكتوبر-2023.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: أستاذ فى تقنية الاتصالات.. محمد عبدالعظيم نائبا لرئيس جامعة المنصورةأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور محمدعبد العظيم، نائبا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: رسائل مهمة.. تعليق أحمد موسى على زيارة مدبولي لشمال سيناءقدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهد زيارته الأخيرة لمحافظة شمال سيناء ومقر الكتيبة ١٠١، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء وجه رسائل قوية للعالم بشأن تنمية سيناء.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕