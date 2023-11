رئيس عربية النواب : مصر تقوم بدور ليس له مثيل بالعالم فى القضية الفلسطينية

وأضاف أباظة خلال حواره لـ"صدى البلد" : وعلينا أن نتفق أن مصر هى زعيمة الأمة العربية ، ومن هذا المنطلق فإننى أرى أن الرئيس السيسى يحافظ على الدولة الفلسطينية بكل ما يملك وكل طاقاته ، مع الوضع فى الإعتبار أن هناك حدود مصرية لابد من احترامها.

وتابع رئيس لجنة الشئوون العربية بمجلس النواب :ومن هذا المنطلق فنحن نقول أنه منذ عام 1948 حينما ننظر إلى الحروب التى قامت خلال الفترة الماضية فإننا لم نرى حرب استنزاف وقهر وإبادة جماعية فى قطاع غزة للأطفال والنساء العزل الذين لا يملكون شيىء فى حياتهم سوى انهم يقذفون العدو الإسرائيلى بالحجارة ، ولذلك فإننى لم أرى قوى غاشمة بهذا الشكل.

وأضاف: كما أن أمريكا تقود حرب ضروس على الشعب الفلسطينى وقطاع غزة تحديدا لإبادته ومحوه من على الأرض بشكل مخيف ، لكننا نقول للشعب الفلسطينى أننا كشعب مصرى وقيادة ممثلة فى الرئيس السيسى نحن معكم بكل ما نملك من طاقة وقوة ولن نفرط فى القضية الفلسطينية مهما كانت الظروف.

واختتم: وننادى من كل البرلمانات الدولية والعالمية وعلى كافة المستويات لإيقاف الإبادة الجماعية لأهل غزة العزل الذين لا يمكلون شيىء.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب لـ'صدى البلد': حماس لن تنتهى حتى تقوم الساعة.. موقف السيسى تاريخي ويحافظ على الدولة الفلسطينية.. والحرب على غزة لن تطول وأتوقع إقالة نتنياهوقال النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أننا كشعب مصرى بقيادة رشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى نقود منظومة نتحمل فيها الدور الأكبر للقضية الفلسطينية ، حيث أن مصر تقوم بدور فى القضية الفلسطينية ليس له مثيل فى العالم كله ولم تقوم به أى دولة فى العالم ، وأكد أباظة خلال حواره لـ صدى البلد أنه منذ عام 1948 حينما ننظر إلى الحروب...

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودا مقدرة من العالم لاحتواء الأزمة فى غزةتحدث الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، عن الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، قائلا:' مصر لها دور مهم وتاريخى ومقدر فى القضية الفلسطينية واحتواء الأزمة فى غزة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 'الحرية': فتح معبر رفح تأكيد على دور مصر الريادي في دعم القضية الفلسطينيةالحرية فتح معبر رفح تأكيد على دور مصر الريادي في دعم القضية الفلسطينية | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 'الحرية': فتح معبر رفح تأكيد على دور مصر الريادي في دعم القضية الفلسطينيةالحرية فتح معبر رفح تأكيد على دور مصر الريادي في دعم القضية الفلسطينية | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أمين تنظيم حماة الوطن: لا توجد دولة داعمة للقضية الفلسطينية كمصر وقيادتها السياسيةثمن الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، دور مصر في القضية الفلسطينية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: نائب بـ'عربية النواب': استقبال جرحى فلسطين بمستشفى الشيخ زويد نجح جديد لمصرقال النائب يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، إن مصر تبرهن فى كل موقف مصيرى يخص القضية الفلسطينية بالوقوف مع الشعب الفلسطينى دون تردد..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕