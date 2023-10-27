رئيس وزراء فلسطين: ما يجري في غزة تحضير للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية لوقف المذابح

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما يجري في غزة تحضيرا للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية للعمل من أجل وقف العدوان والمذابح، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

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رئيس وزراء فلسطين: ما يجري في غزة تحضيرا للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية لوقف المذابحقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما يجري في غزة تحضيرا للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية للعمل من أجل وقف العدوان والمذابح، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية اقرأ أكثر ⮕

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في غزة الآن تحضير لعملية بريةأكد ‎رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ان ما يجري في غزة الآن هو تحضير لعملية برية................. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يحدث في غزة الآن لحظة تاريخية لإيقاف المجازر بحق شعبنارئيس الوزراء الفلسطيني ما يحدث في غزة الآن لحظة تاريخية لإيقاف المجازر بحق شعبنا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يحدث في غزة الآن لحظة تاريخية لإيقاف المجازر بحق شعبنارئيس الوزراء الفلسطيني ما يحدث في غزة الآن لحظة تاريخية لإيقاف المجازر بحق شعبنا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: جاهزون للعملية البرية وسندخل غزة في الوقت المناسبجيش الاحتلال جاهزون للعملية البرية وسندخل غزة في الوقت المناسب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: جاهزون للعملية البرية وسندخل غزة في الوقت المناسبجيش الاحتلال جاهزون للعملية البرية وسندخل غزة في الوقت المناسب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕