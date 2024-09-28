رئيس مصر يؤكد دعم القاهرة الكامل للبنان ويوجه بإرسال مساعدات طارئة

واستعرضت التغطية أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان ، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل ل لبنان ، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية و لبنان ، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع...

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. ومن جانبه؛ ثمن رئيس الوزراء اللبناني الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، مستعرضاً نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية لاحتواء الموقف، ومشيداً في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

الرئيس السيسى يوجه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فورى.. ويؤكد لـ"ميقاتى" رفض مصر المساس بأمن أو استقرار أو سيادة ووحدة أراضى لبنان.. ويشدد على ضرورة الوقف الفورى والشامل والدائم لإطلاق النارالرئيس السيسى يؤكد على ضرورة الوقف الفورى والشامل لإطلاق النار بـ"لبنان وغزة"الحوار الوطنى يواصل تلقى المقترحات والتصورات بشأن قضية الدعم

مصر لبنان عدوان اسرائيلي دعم مساعدات

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