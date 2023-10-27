رئيس وزراء فلسطين: العالم في لحظة تاريخية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما يجرى في غزة تحضير للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية للعمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة « القاهرة الإخبارية».ماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةمحافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما يجرى في غزة تحضير للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية للعمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة « القاهرة الإخبارية».ماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةمحافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا

رئيس وزراء فلسطين: ما يجري في غزة تحضيرا للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية لوقف المذابحقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما يجري في غزة تحضيرا للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية للعمل من أجل وقف العدوان والمذابح، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية اقرأ أكثر ⮕

رئيس وزراء فلسطين: ما يجري في غزة تحضير للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية لوقف المذابحقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما يجري في غزة تحضيرا للعملية البرية وأمام العالم لحظة تاريخية للعمل من أجل وقف العدوان والمذابح، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية اقرأ أكثر ⮕

شريهان لـصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

لسه فيه أمل.. أطفال فلسطين يستعيدون ابتساماتهم رغم العدوانفي وسط الأحزان تشرق الابتسامة، بالرغم من استمرارية بطش الاحتلال الإسرائيلى وقصف غزة ومواصلته لقتل الأطفال، لكن أطفال فلسطين من خلال صمودهم وتحملهم يلقنون العالم درسا فى الأمل. اقرأ أكثر ⮕

تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات جنوبي لبنانتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على غزة وقصف بلدات جنوبي لبنان اقرأ أكثر ⮕