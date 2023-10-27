رئيس النواب اللبناني يدعو لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي.. الثلاثاء المقبل

، إلى جلسة مشتركة بين عدد من اللجان، صباح يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وشملت الدعوة لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والثقافة والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والإعلام والإتصالات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وشئون المهجرين وحقوق الإنسان المرأه والطفل البيئة.وتشهد الحدود اللبنانية توترات منذ الثامن من شهر أكتوبر الجاري جراء القصف المتبادل بين الجانين اللبناني والاسرائيلي عبر الحدود المشتركة.

الثلاثاء المقبل.. نبيه بري يدعو لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيليدعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة مشتركة بين عدد من اللجان، صباح يوم -الثلاثاء- المقبل; لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

العالم هذا الصباح..مندوب الصين: مشروع القرار الأمريكى بشأن غزة لا يفرق بين الحرب والسلم.. أمريكا توافق على إرسال بطاريتين من طراز القبة الحديدية إلى إسرائيل.. نتنياهو: 7 أكتوبر كان يوما أسود في تاريخ إسرائيلاستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة وفشل مجلس الأمن فى التوصل إلى قرار يوقف المذبحة فى قطاع غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يدعو إلى تحقيق يكشف أسباب الفشل الإسرائيلى اقرأ أكثر ⮕

رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة بغزةكشف رئيس مجلس النواب اللبناني، عن انتهاج دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة ضد الحجر والبشر في قطاع غزة والحدود مع لبنان وسط تصعيد متعمد من إسرائيل اقرأ أكثر ⮕

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل اجتماع حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في لبنانأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن قادة حزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين قرروا وقف العدوان الغادر والوحشي الإسرائيلي في اجتماع تم في لبنان..... اقرأ أكثر ⮕

النائب أيمن محسب: تصعيد الاحتلال فى غزة يعكس تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولىأدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصاعد القصف الاسرائيلي علي قطاع غزة بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: لا مؤشر على عدم صحة إحصاءات الصحة الفلسطينية حول الضحايا في غزةالعدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد 7326 فلسطينيا من بينهم 3038 طفلاً وأصيب 18967 أخرين اقرأ أكثر ⮕