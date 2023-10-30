رئيس جامعة حلوان يسلم عقود تمويل 14 مشروعا بحثيا.. كلية العلوم في المقدمة

11:56 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023شهدت جامعة حلوان، فعاليات تسليم عقود تمويل 14 مشروعا بحثيا ضمن المشاريع المقدمة إذ فازت كلية العلوم بخمس مشاريع، والصيدلة 4 مشاريع، وكلية الفنون التطبيقية مشروعين، وكل من كليات الحقوق والآداب والاقتصاد المنزلي بمشروع واحد، من إجمالي 21 مشروعا مقدما، وجرى التحكيم على يد محكمين محترفين كل في مجاله، وعرضت نتائج التحكيم على مجلس إدارة صندوق البحث العلمي، تحت إشراف الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة صندوق البحث العلمي...

حلوان، عن سعادته لتنوع المشاريع المقدمة، والتي تمثل كليات الجامعة بقطاعاتها المختلفة، مشيرا إلى أن توقيع وتسليم عقود تمويل العديد من المشروعات البحثية يؤكد دعم الجامعة للبحث العلمي وأدواته، حتى تصبح جامعة حلوان في مصاف الجامعات العالمية، نظرا لأن تمويل الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية يمثل أولوية كبيرة للغاية بالنسبة للجامعة مما يسهم في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة، ومن ثمَّ تحقيق التنمية المستدامة.

أكد رئيس جامعة حلوان، أن الاستثمار في البحث العلمي هو الاستثمار الأفضل في المستقبل، لأن البحث العلمي يساعد على اتخاذ القرار وفقا لمؤشرات علمية لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بدعم البحث العلمي والباحثين، رغبة في تحقيق التطوير والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وأهداف الدولة المصرية من البحث العلمي، وخلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار وإنتاج المعرفة، حتى يتمكن الباحثون من إطلاق طاقاتهم البحثية المتميزة، إذ يعد البحث... headtopics.com

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه جرى إطلاق النداء الثالث لصندوق البحث العلمي بجامعة حلوان وشمل عددا من المحاور منها تمويل المشاريع البحثية في قطاعات الجامعة المختلفة كما هو متبع في النداء الأول والثاني ويصل التمويل إلى 200 ألف جنيه لبعض القطاعات، و100 ألف جنيه لأخرى، كما يجري تمويل رسالة ماجستير، ورسالة دكتوراه في كل قطاع.

ويتمثل المحور الثاني في تمويل 3 مشاريع بحثية في مجال قضايا الإقليم الجغرافي إذ يصل التمويل إلى 400 ألف جنيه لكل مشروع، والمحور الثالث تمويل 3 مشاريع في التغير المناخي بقيمة تمويل تصل إلى 200 ألف جنيه لكل مشروع، والمحور الرابع فتح التمويل في مجال البحوث البينية بقيمة تمويل تصل إلى 400 ألف جنيه، ويتمثل المحور الخامس في فتح تمويل بقيمة مليون ونصف المليون جنيه لشراء أجهزة بحثية تخدم الجامعة ويكون لها مردود على الجامعة والمنطقة والاستفادة منه على نطاق واسع في المجال. headtopics.com

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