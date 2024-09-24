رئيس النادي يوجه التحفيز لفريق قبل مواجهة الأهلي

وحرص رئيس النادى على مصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى، وتبادل الحديث الودى معهم، كما حرص على تحفيز هم قبل ال مباراة المرتقبة أمام الأهلى، وأكد ثقته فى قدرة ال فريق على تحقيق الفوز.حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك. خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.ابنك على ما تربيه.. ازاى تزرعى الثقة في طفلك وتقربيه منكالأقمار الصناعية: أجواء حارة رطبة وأعلى درجات متوقعة بالقاهرة 32 درجة

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كرة القدم مباراة الأهلي تحفيز فريق

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