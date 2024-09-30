رئيس الزمالك: مباراة ضد ريال مدريد ستكون تاريخية

أبدى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، رغبته في إقامة مبارة السوبر الأفرو أوروبي تجمع ناديي الزمالك، بطل السوبر الأفريقي، وريال مدريد، بطل السوبر الأوروبي، في العاصمة السعودية الرياض.
وحقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بانتصاره على الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله. وفي هذا السياق، قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، «مواجهة ريال مدريد ستكون شيئًا تاريخيًا بالأخص أننا سوف نرى بطل السوبر الأوروبي مع بطل السوبر الأفريقي في مواجهة واحدة». وأضاف لبيب، في تصريحات تلفزيونية، «مباراة ريال مدريد ستكون حدثًا رياضيًا لأول مرة داخل المملكة العربية السعودية، وسيكون أمرًا مفرحًا للجماهير العربية والمصرية، ومن الممكن أن يكون طلب منا أن نحاول إقامة هذه المباراة».
وإلى حد الآن، لم يصدر أي قرار رسمي يتعلق بفكرة إقامة السوبر الأفرو أوروبي بين الزمالك وريال مدريد، وقالت مصادر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» إن الأمر لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال.3 ملفات ساخنة على مائدة لجنة التخطيط في الأهليتضارب حول مصير دوري السوبر الأفريقي في الموسم الجديدفي واقعة السحر.. مؤمن زكريا في نيابة الخليفة.. ما القصة؟
الزمالك، ريال مدريد، مباراة، سوبر أوروبي، سوبر أفر
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »