رئيس حزب الجيل يشيد بالسياسة الخارجية المصرية

لافتا الى أن من أهم نتائج هذه السياسة الخارجية نجاح الجهود المصرية الحثيثة في ادخال المساعدات المصرية ومن الدول العربية والدول الصديقة الى اهلنا المحاصرين فى غزة الصامدة والباسلة بعد أن ربطتها بحكمة وإصرار مع إجلاء الرعايا الأجانب من معبر رفح.

كما أوضح الشهابي إلى أن جهود مصر لن تتوقف عند الذين خرجوا اليوم من معبر رفح البرى بل ستستمر فى الاتصالات لضمان خروج الجرحى والرعايا الأجانب وفقاً للأعداد المتفق عليها بين مختلف الأطراف.

ومن ناحية أخرى اشاد رئيس حزب الجيل ايضا بمواصلة مصر بكل أجهزتها المعنية الاتصال و التحرك مع كافة الأطراف المعنية للإتفاق على آلية تضمن إستمرار فتح معبر"رفح" لإستقبال مزيد من الجرحى والرعايا الأجانب خلال الفترة القادمة .

