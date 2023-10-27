رئيس إنبي يحسم موقفه من بيع محمد حمدي في مصر

حسم أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، موقفه من بيع محمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لأندية الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.وأكد رئيس إنبي، أن فكرة رحيل محمد حمدي عن الفريق البترولي والانتقال إلى أي نادٍ في مصر، أمر غير وارد.وأوضح أيمن الشريعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"محمد حمدي مش هيلعب في نادي في مصر إلا نادي إنبي".

وتابع: "محمد حمدي هيحترف ونموذج معين ولازم يطلع برا ويحترف، عشان النوادي اللي برا في أوروبا أو في البرتغال يعرفوا ان في نادي في مصر اسمه إنبي بيطلع هذه النماذج".كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

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بعد اهتمام الزمالك والأهلي بضمه.. رئيس إنبي يعلن سعر بيع موهبة الفريقرأى أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن قيمة محمد حمدي لاعب الفريق، أكبر من 50 مليون جنيه. وقال الشريعي، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: 'قيمة بيع محمد حمدي محليا تتخطى أكثر من 50 مليون جنيه'. واختتم تصريحاته: 'احتراف محمد حمدي سيسوق لقطاع الناشئين في إنبي خارجيا'. اقرأ أكثر ⮕

إنبي يحدد سعر بيع محمد حمديحدد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، قيمة بيع محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة. وكانت هناك تقارير صحفية قد ربطت اسم محمد حمدي، بمفاوضات من جانب الأهلي والزمالك، لضمه خلال الفترة المقبلة. اقرأ أكثر ⮕

لازم يحترف.. رئيس إنبي يرفض رحيل محمد حمدي عن الفريقرفض أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي فكرة رحيل محمد حمدي عن الفريق البترولي والانتقال إلى أي ناد في مصر. قال أيمن الشريعي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: 'محمد حمدي مش هيلعب في نادي في مصر إلا نادي إنبي' . اقرأ أكثر ⮕

الغرف التجارية تناشد التجار عدم المغالاة فى الأسعار.. تفاصيلناشدت الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، أبناء مصر الأوفياء من محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبرماركت وبقالة في جميع ربوع مصر، عدم تجاوز أسعار بيع المستهلك. اقرأ أكثر ⮕

«الغرف التجارية» تدعو محال التجزئة لعدم المغالاة بالأسعار.. وغرامات للمخالفينناشد اتحاد الغرف التجارية المصرية أبناء مصر الاوفياء من اصحاب محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبرماركت وبقالة في كافة ربوع مصر، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك اقرأ أكثر ⮕

انعقاد لجنة اختيار القيادات بجامعة جنوب الوادىانعقدت بمقر جامعة جنوب الوادى بقنا برئاسة الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة لجنة اختيار القيادات الادارية وبحضور اعضاء اللجنة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الاقصر والدكتور بدوى شحات نائب رئيس اقرأ أكثر ⮕