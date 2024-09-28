ذكريات أحمد زكي بدور سكرتير جمال عبد الناصر في فيلم 'ناصر 56'

ذكريات أحد أهم الأدوار التى جسدها بمسيرته الفنية حينما لعب شخصية دور محمود فهيم سكرتير الرئيس جمال عبد الناصر في فيلم ناصر 56 قائلاً خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع": "أحد أهم الأدوار الذى جسدتها وميزة تلك النوعية من الأفلام أنها تعيش طويلاً".

استكمل: "ذاكرت وقتها الدور بعناية شديدة، وساعدني السيناريو المكتوب بحرفية من الراحل محفوظ عبد الرحمن، إلى جانب موهبة المخرج الكبير محمد فاضل الذى كان على دراية بكل الشخصيات وكان يمنحنا ثقة كبيرة وتوجيه محترم".

أحمد زكي ناصر 56 جمال عبد الناصر ممثلين سينما مصرية

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