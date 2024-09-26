ذكرى عيد السويس القومى: مقاومة الشعب ضد العدو الإسرائيلى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فى مثل هذا اليوم 26 سبتمبر 1974 منذ خمسين عامًا، أصدر الرئيس محمد أنور السادات القرار الجمهورى رقم 1540 لسنة 1974 باعتبار يوم 24 أكتوبر عيدًا قوميًا لمحافظة السويس وال مقاومة الشعبية ليكون ضمن الأعياد الوطنية الرسمية، وذلك تقديرًا لشعب السويس وشباب ال مقاومة ضد العدو الإسرائيلى .

وقد قرر الرئيس السادات عيد السويس القومي باعتباره الرمز الوطني المهم بتاريخ مقاومة الشعب المصري فى العصر الحديث وبعد سنوات طويلة على معركة رشيد 1807 ضد الاحتلال الإنجليزي. • لماذا لم يتم إنشاء المتحف الوطني الذي يضم تاريخ اشرف معركة فى تاريخ المقاومة الشعبية ليكون المتحف مزارًا هامًا وانعاشا لذاكرة الانتماء الوطنى؟!

• لماذا تم تحويل حديقة الشهداء بحي الأربعين مرة بتأجيرها كافتيريا للمشروبات والالعاب ومرة تحويلها الى موقف لسيارات الاجرة والميكروباص؟!

السويس مقاومة العيد القومى الضد الإسرائيلى 24 أكتوبر

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

8 عمليات نوعية لحزب الله بينها استهداف مستوطنة جديدة والجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنانالمقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

330 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.. مجازر صهيونية تسفر عن 145 ألف شهيد ومصاب ومفقود.. 'تل أبيب' تذبح نساء وأطفال غزة وتنشر الأمراض بينهم.. وقوات الاحتلال تواصل حصار مدن الضفة الغربيةتستمر جريمة الإبادة الجماعية والمذبحة الإنسانية الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وخاصة ضد النساء

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

نفذ حزب الله 16 عملية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينيةنفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات الاستراتيجية ضد مواقع وأرتال جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. هذه العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته الشريفة، رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

حرب الغرب على فلسطين: الإمبريالية الأمريكية وتواطؤ العالم ضد مقاومة الشعب الفلسطينييُعرّف المقال الحروب العدوانية التي شنّتها إسرائيل على غزة وفلسطين بأنها حرب قادّة من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة، معتبراً أنّ الدعم الغربي الممنوح لإسرائيل يُثبت القيم المشتركة بين الإمبريالية الغربية والاستعمارية الإسرائيلية.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

استشهاد 5 بينهم طفل في قصف لقوات الاحتلال شرق خان يونساستمرار لاعمال العنف وجرائم الحرب التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، شهد فجر اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، استشهاد خ

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

أستاذ علوم سياسية: فشل الاحتلال في تهجير الفلسطينيين سببا لاقتحام الضفة الغربيةأكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تستمر في عمليات القتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »