ذكرى ميلاد مارادونا .. لماذا لم يتوج النجم الأرجنتينى بالكرة الذهبية؟

مارادونا هو أحد أعظم اللاعبين فى تاريخ كرة القدم، ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب على الإطلاق، إذ قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، وسجل هدفين من أشهر أهداف كرة القدم في التاريخ، أحدهما "هدف القرن" والآخر "يد الربورغم الإنجازات الكبيرة التي حققها مع منتخب الأرجنتين والأندية التي لعب لها، سواء برشلونة أو نابولي، إلا أنه لم يتوج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب فى العالم، وهو ما يجعل البعض يتساءل لماذا لم يحصل عليها رغم سيطرته على لقب الأفضل فى العالم لسنوات؟.

والسر في ذلك يرجع لأن جائزة الكرة الذهبية لم تكن تمنح خلال فترة تألق مارادونا إلا للاعبين الأوروبيين، بل إن اسمها المتداول فى إنجلترا ظل لعقود "جائزة أفضل لاعب فى أوروبا"لكن منذ عام 1995 تم فتح الباب ليحصل عليها لاعبون غير أوروبيين، وهو ما جعل الليبيري جورج وايا يتوج بها فى أول سنة لتغيير النظام، وتبعه مجموعة من اللاعبين اللاتينيين أبرزهم ليونيل ميسي الذى حققها 7 مرات، والنجوم البرازيليون رونالدو الظاهرة وريفالدو ورونالدينيو وريكاردو كاكا.

وحصد مارادونا الكرة الذهبية عن عامي 1986 و1990 تعويضاً له عن سنوات عدم إدراج اللاتينيين، علماً بأنه قاد منتخب الأرجنتين في مونديال إيطاليا 1990 إلى النهائي. headtopics.com

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