ذاكرة اليوم.. سعد زغلول يشكل أول وزارة شعبية وميلاد الشيخ طنطاوى ورحيل طه حسين

وقعت فى يوم 28 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسية وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالىالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

وقعت فى يوم 28 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسية وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالىالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

حسن الزيات حفيد طه حسين: العائلة كانت أولويته واللغة عشقه الدائمقال المهندس حسن الزيات، حفيد عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين إن أسرة طه حسين مكونة من ابنته الكبيرة وابنه الأصغر «مؤنس». اقرأ أكثر ⮕

ذاكرة اليوم..إعصار مولاف يضرب فيتنام وميلاد نوال السعداوى وعايدة عبد العزيزوقعت فى يوم 27 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات. اقرأ أكثر ⮕

خالد منتصر يشيد بملف «الوطن» عن طه حسين: أيقونة الفكر النقدي في المنطقة العربيةأشاد الكاتب الصحفي خالد منتصر بتخصيص جريدة الوطن ملفا كاملا عن عميد الأدب العربي طه حسين. اقرأ أكثر ⮕

بعد مرور نصف قرن على رحيله.. أدب طه حسين مصدر إلهام على الشاشةمثلما ترك عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، الذى نحتفل اليوم بمرور نصف قرن على رحيله، علامة بارزة. اقرأ أكثر ⮕

التعاون الإسلامي والمفوض الأوروبي لدى السعودية يبحثان اعتداءات إسرائيل على غزةبادل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الخميس، مع السفير فوق العادة والمفوض للاتحاد الأوروبي اقرأ أكثر ⮕

حفيد عميد الأدب العربى: طه حسين هدد باريس وانتصر فى تونسقال المهندس حسن الزيات حفيد عميد الأدب العربى طه حسين، إن جده كانت له مواقف مع فرنسا عندما كان وزيرا للمعارف اقرأ أكثر ⮕