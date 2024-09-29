د. مطاوع: إسرائيل حسمت المعركة سياسياً وتريد حسمها عسكرياً في لبنان

قال الدكتور عبدالمهدى مطاوع المحلل السياسى الفلسطينى، إن المرحلة التى دخلت فيها المنطقة من أكثر المراحل دقة، وبوادر عدم استقرار، ومن الواضح أن إسرائيل اتخذت قرارا بحسم الجبهة الشمالية وإنهاء الوضع هناك.
وأضاف عبدالمهدى مطاوع خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أن الحرب توسعت منذ اغتيال حسن نصرالله وتوجيه ضربة من موقع مهم من مواقع التحكم والسيطرة فى جنوب لبنان، والذى سوف نرى نتائجه خلال الساعات والأيام المقبلة، ورد الفعل سيكون صعبا نظرا لفقدان حزب الله صف قيادى كامل. ولفت إلى أن إسرائيل حسمت المعركة سياسيا وتريد حسمها عسكريا فى لبنان، وهو أمر خطير قد يؤدى لتدهو أطراف أخرى فى اليمن والعراق واليمن ويؤدى لاتساع الحرب، ولن تكون هناك أى إجراءات للضغط على إسرائيل للتوقف عن توسيع نطاق الحرب إلا فى حالة واحدة وهى الوصول لاتفاق ينهى الحرب فى جنوب لبنان حسب ما تطلب فيه إسرائيل.مصر تدين الهجوم الإرهابى فى مقديشيو عاصمة الصومالدار الإفتاء توضح ما الشائعات؟ وما خطورتها؟ وما الأسباب والعوامل المساهمة فى سرعة انتشارها؟.. وتوضح إجراءات الشريعة الإسلامية للتصدى للشائعات..
إسرائيل، حزب الله، لبنان، حرب، د. مطاوع
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